В Харькове и области акции против повышения тарифов прошли без грубых нарушений порядка – полиция

Акции против повышения тарифов на газ и электроэнергию прошли в пятницу в Харькове и в шести районах Харьковской области.

"Во время акций протеста полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка. Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 560 участников. Охрану общественного порядка осуществляли 147 полицейских", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, часть акций сопровождалась перекрытием дорог. В Краснограде более 70 человек почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе Симферополь - Харьков. А в пгт.Песочин около 50 протестующих перекрывали движение транспорта на трассе Киев - Харьков вблизи блокпоста.