КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

Конституционный суд (КС) открыл конституционное производство по делу о соответствии Конституции постановления Верховной Рады "О создании и ликвидацию районов" от 17 июля 2020 года №807-ІХ по конституционному представлению 49 народных депутатов от 20.10.2020, сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она напомнила, что по мнению авторов представления, "постановлением изменены элементы территориального устройства, которые могут определяться исключительно законами".

Среди аргументов авторов конституционного представления тот факт, что "совершив укрупнения отдельных районов, Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

Совгиря также отметила, что авторы конституционного представления считают, что приняв постановление, парламент создал правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

"В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением", - отметила народный депутат.

Источник: https://www.facebook.com/olga.sovgiria