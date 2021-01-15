События

17:46 15.01.2021

Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

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Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

Участники акции протеста, которая проходит в Житомире в пятницу, не захватывали здания областного совета и областной госгорадминистрации, сообщается на странице областной полиции в Facebook.

"Штурма или захвата никаких административных зданий 15 января во Житомире не было. Граждане, участники пикета, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку его обстоятельств", - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Суспильне" сообщает, что 15 января жители Житомира в третий раз вышли протестовать против повышения тарифов на коммунальные услуги. Протест начался в 11.00 утра на территории двух предприятий - "Житомиргаз" и "Житомиргазсбыт", после этого протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго", а около 12.40 якобы "штурмом взяли помещение областного совета". После этого, в 13.15 протестующие пришли под горсовет и по приглашению городских властей Житомира пришли в сессионный зал для дальнейшего обсуждения ситуации. В акции приняло участие несколько сотен человек.

 

Теги: #акция_протеста #полиция #житомирская_область
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