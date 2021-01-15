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17:38 15.01.2021

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

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СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла и заблокировала схему поставки частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов, не соответствующих техническим условиям.

"По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн грн, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования", - сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно предварительным выводам следствия, организованное делками производство снарядов проводилось кустарным способом в неприспособленных помещениях.

Изготовленная таким образом продукция, по итогам проведенных исследований, оказалась несоответствующей техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВСУ. В связи с этим снаряды были изъяты из возможного использования.

В рамках расследования были проведены обыски в офисных помещениях и по месту проживания фигурантов дела. Правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все лица, причастные к схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий касательно возможного умышленного причинения вреда обороноспособности государства.

Теги: #всу #сбу #боеприпасы
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