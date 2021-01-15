В горсовете Николаева прошел обыск

Полиция в пятницу провела обыски в управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств почти на 1 млн грн.

Как сообщается на странице в Фейсбук отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области в пятницу, с правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации.

Также они интересуются, была ли завышена стоимость выполненных работ , стройматериалов и оборудования с использованием средств городского бюджета.

"Это произошло потому, что аудиторская проверка выявила факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства на ряде объектов с различиями в около миллион гривень ", - говорится в сообщении.

В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры Николаева.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Изъятая документация будет исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.