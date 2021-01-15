События

17:04 15.01.2021

В горсовете Николаева прошел обыск

1 мин читать
В горсовете Николаева прошел обыск

Полиция в пятницу провела обыски в управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств почти на 1 млн грн.

Как сообщается на странице в Фейсбук отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области в пятницу, с правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации.

Также они интересуются, была ли завышена стоимость выполненных работ , стройматериалов и оборудования с использованием средств городского бюджета.

"Это произошло потому, что аудиторская проверка выявила факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства на ряде объектов с различиями в около миллион гривень ", - говорится в сообщении.

В результате обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры Николаева.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Изъятая документация будет исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Теги: #обыск #николаев #полиция #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 15.01.2021
Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

12:17 15.01.2021
В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

10:22 15.01.2021
В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

18:02 12.01.2021
В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

16:03 12.01.2021
В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

15:19 12.01.2021
Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

11:11 12.01.2021
Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

14:36 11.01.2021
За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

16:45 09.01.2021
В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

02:41 08.01.2021
Офицер полиции погиб в результате беспорядков в Капитолии

Офицер полиции погиб в результате беспорядков в Капитолии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова обратно в НАБУ

Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла схему поставки в ВСУ некачественных боеприпасов

ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова обратно в НАБУ

Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

США поддерживают расследование по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в Крыму – посольство

Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

Выкопанный в лесу на Львовщине архив УПА отныне доступен онлайн

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

Съезд судей Украины пройдет в марте в Киеве

На время сильных морозов в Харьковской области откроют около 450 пунктов обогрева - ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА