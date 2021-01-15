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16:06 15.01.2021

Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

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Пожар произошел на территории ООО "Карпатнефтехим" – ГСЧС

В Ивано-Франковской области пожарные ликвидировали пожар на территории ООО "Карпатнефтехим", сообщает в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Калуш на улице Промышленной на территории ООО "Карпатнефтехим". К месту пожара сразу были направлены пожарно спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники. Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан), на площади ориентировочно 45 м.кв", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.

В Госслужбе по ЧС проинформировали, что пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован.

ООО "Карпатнефтехим", созданное на базе мощностей калушской "Орианы", производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.

По данным госреестра, владельцем ООО является Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды), бенефициарами которой без указания долей являются владелец производственной группы "Техинсервис" Игорь Шуцкий и экс-глава украинского бизнеса "ЛУКОЙЛа" Ильхам Мамедов.

Теги: #гсчс #карпатнефтехим #пожар
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