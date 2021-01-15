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14:35 15.01.2021

Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

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Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов от Боснии и Герцеговины относительно возвращения похищенной иконы – МИД

В Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращению в Украину", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Спикер напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции от 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"В соответствии со статьей 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности", - отметил он.

Как сообщалось, в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, ранее хранившуюся в Луганске. Позднее украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.

Додик, заявил, что не получил ответа от Украины о том, ищут ли они икону, и что не было предоставлено никаких данных, связанных с ней, передает "Radio Slobodna Evropa".

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Теги: #икона #украина #босния_герцеговина #мид
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