Съезд судей Украины пройдет в марте в Киеве

С 9 по 11 марта в Киеве пройдет 18-й съезд судей Украины, сообщает Совет судей Украины.

"18-й съезд судей Украины в соответствии с решением Совета судей Украины от 24 декабря 2020 года №71 состоится 9-11 марта 2021 года в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины по адресу: г.Киев, алея Небесной Сотни,1", – говорится в объявлении, опубликованном в газете "Голос Украины" 15 января.

Согласно информации, на обсуждение будут вынесены вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия; о назначении судьи Конституционного суда Украины; об избрании Совета судьей Украины.

Также на обсуждение вынесут отчет Совета судьей Украины об исполнении заданий органов судейского самоуправления по поводу обеспечения независимости судей и судов, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Кроме того, глава Государственной судебной администрации Украины предоставит информацию о деятельности данной структуры, в частности, об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.