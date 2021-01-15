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13:29 15.01.2021

СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

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СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирской области стоимостью 130 миллионов гривень.

Как сообщается в пятницу на сайте СБУ, по результатам тендеров 2018-2019гг на проведение капитального ремонта и реконструкцию магистрального нефтепровода стали две киевские фирмы.

Правоохранители установили, что фирмы не имеют нужной материально-технической базы и квалифицированных работников. Также подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов на отдельных участках работ. А для реализации сделки использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.

"Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти 250 тысяч гривень", - сообщается в пресс-релизе.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.

Теги: #нефтепровод #сбу #реконструкция #житомирская_область
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