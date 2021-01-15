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13:29 15.01.2021

На время сильных морозов в Харьковской области откроют около 450 пунктов обогрева - ОГА

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На время сильных морозов в Харьковской области откроют около 450 пунктов обогрева - ОГА

Синоптики прогнозируют существенное похолодание (до 25 градусов мороза) на территории Харьковской области с субботы, 16 января,до среды, 20 января. в связи с чем департамент гражданской защиты ХОГА просит РГА и органы местного самоуправления городов областного значения открыть стационарные пункты обогрева.

По прогнозам синоптиков, 16-20 января на территории Харьковской области ожидается существенное снижение температуры: до -25 градусов С.

"Департамент направил всем районным государственным администрациям области, а также в города областного значения письма с просьбой открыть стационарные пункты обогрева населения, которые определены для работы в зимний период 2020 - 2021 годов. Решение об открытии этих пунктов принимают местные органы власти", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

По данным департамента гражданской защиты ХОГА, в области будет открыто около 450 стационарных пунктов обогрева (их перечень можно найти на сайте облгосадминистрации).

Кроме того, 54 пункта обогрева функционируют на базе подразделений Харьковского облавтодора во всех районах области: в них могут получить помощь водители, которые оказались в пробках или попали в аварийные ситуации.

Также в случае необходимости ГУ ГСЧС в Харьковской области может развернуть 9 передвижных пунктов обогрева.

Теги: #хога #пункты_обогрева #харьковская_область
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