Кличко: подачей кислорода в Киеве уже оборудовано 3,1 тыс. коек для больных COVID-19

Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3100 коек для больных COVID-19, всего город сегодня подготовил 4 тыс. коек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - учреждения« Укрзализныци »… Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 - с централизованной подачей ", - отметил мэр во время онлайн-брифинга.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока что 993.

Как отметил Кличко, на увеличение койко-мест с подачей кислорода город выделил почти 30 млн грн. Еще около 7,4 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.