ВАКС не удовлетворил заявления об отводе судьи, рассматривающего ходатайство о продлении срока расследования по делу судей ОАСК

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил три заявления об отводе судьи ВАКС, рассматривающего ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу судей Окружного административного суда Киева.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели три заявления, которые подали подозреваемый и защитники об отводе следственного судьи ВАКС, который рассматривает ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК. Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения", - говорится в сообщении ВАКС, размещённом на сайте суда.

В ВАКС напоминают, что ранее следственный судья ВАКС из-за несоблюдения требований законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в деле ОАСК.