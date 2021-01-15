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12:39 15.01.2021

В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

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В Киеве за сутки выявили 896 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 896 человек выявили коронавирусную инфекцию, 20 жителей скончались, 822 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 896 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего за период пандемии в столице 2161 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 121 082", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Так, среди заболевших 510 женщин, 7 девочек от 1 до 17 лет, а также 363 мужчины и 15 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 39 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 822 человека. Всего коронавирус преодолели 46 349 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 164, в Деснянском - 134 и в Дарницком районе - 132 случая.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1294 больных коронавирусом. Из них 7 детей. 812 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1096 человек. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - свыше 33%", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 199 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело 10 328 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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