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12:35 15.01.2021

Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

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Кличко: Кабмину следует безотлагательно принять решение по восстановлению обучения в младшей школе

Киевские городские власти ждут оперативного решения правительства по восстановлению обучения в младшей школе, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Напомню, я обратился к правительству и мы ожидаем его решение о возобновлении обучения в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

"Я убежден, что такое решение надо принимать безотлагательно », - подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что школы Киева продолжают дистанционное обучение.

«Столичные педагоги проводят онлайн уроки для учащихся. Также продолжает трансляцию программ «Открытый урок» телеканал «Киев». К урокам можно приобщиться как в прямом эфире, так и пересмотреть на YouTube и на странице телеканала в сети Facebook », - сказал мэр столицы.

Детские же садики города работают при локдауну в обычном режиме.

На сегодня в Киеве на карантин не закрыты ни один из садов. Временно закрыты 49 групп в 45 детских садах. Наполненность детей в садиках - почти 50%.

Теги: #киев #кличко #образование #школы
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