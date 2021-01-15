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12:17 15.01.2021

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

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В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о "минировании" 185 учреждений дошкольного образования, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях Одессы. Сообщение о 185-ти садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Сейчас достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

 

Теги: #минирование #полиция #одесса
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