В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о "минировании" 185 учреждений дошкольного образования, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях Одессы. Сообщение о 185-ти садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Сейчас достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.