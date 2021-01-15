На выходных температура в Украине опустится до 24° мороза

В ближайшие сутки, 16 января, погоду Украины будет определять холодный воздух арктического происхождения, перемещающийся с северо-востока Европы, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу холодная погода с температурой ночью 14-19° мороза, в северных областях местами до 22° мороза, днем 10-15° мороза; в южных областях ночью 8-13°, днем 5-10° мороза.

На западе страны, ночью и на Левобережье местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве – без осадков; температура ночью 15-17°, днем 12-14° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1989г, самая низкая ночью -24,3 в 1943г.

На воскресенье, 17 января, синоптики прогнозируют холодную погоду с температурой ночью 15-20°, в северных и восточных областях до 24° мороза, днём 11-16° мороза; на Закарпатье и в южных областях ночью 10-15°, днём 5-10° мороза.

В Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-10 м/с.

В Киеве 17 января холодная погода с температурой ночью 17-19°, днем 11-13° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.