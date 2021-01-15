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11:53 15.01.2021

Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов

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Иностранные туристы теперь могут посетить Сейшелы, если они сделали любую прививку от коронавируса, сообщает Seychelles News Agency.

Как отмечает портал, по прилету туристы должны будут предоставить сертификат о том, что получили обе дозы вакцины. При этом не уточняется, о какой именно из вакцин идет речь.

"Министр туризма Сейшел Сильвестр Радегонд заявил на пресс-конференции, что помимо вакцинации перед поездкой путешественник должен также предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки", - пишет агентство.

По его словам, для туристов с прививками будет отменено требование о соблюдении карантина. "Мы надеемся, что возможность путешествия для вакцинированных туристов откроет индустрию туризма и для местных жителей, которые смогут отправиться на отдых в небольшие отели на островах Ла-Диг, Праслен, Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", - цитирует Seychelles News Agency министра туризма.

Как сообщает агентство, к марту власти Сейшел планируют привить 70% местного населения, это позволит выработать коллективный иммунитет. Предполагается, что после массовой вакцинации от COVID-19 туристам при въезде в страну нужно будет предоставить только справку с отрицательным тестом на ковид. Отмечается, что представители туриндустрии будут в приоритете во время вакцинации. Для нее используется инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm.

Теги: #туризм #сейшелы
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