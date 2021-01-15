Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов
Иностранные туристы теперь могут посетить Сейшелы, если они сделали любую прививку от коронавируса, сообщает Seychelles News Agency.
Как отмечает портал, по прилету туристы должны будут предоставить сертификат о том, что получили обе дозы вакцины. При этом не уточняется, о какой именно из вакцин идет речь.
"Министр туризма Сейшел Сильвестр Радегонд заявил на пресс-конференции, что помимо вакцинации перед поездкой путешественник должен также предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки", - пишет агентство.
По его словам, для туристов с прививками будет отменено требование о соблюдении карантина. "Мы надеемся, что возможность путешествия для вакцинированных туристов откроет индустрию туризма и для местных жителей, которые смогут отправиться на отдых в небольшие отели на островах Ла-Диг, Праслен, Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", - цитирует Seychelles News Agency министра туризма.
Как сообщает агентство, к марту власти Сейшел планируют привить 70% местного населения, это позволит выработать коллективный иммунитет. Предполагается, что после массовой вакцинации от COVID-19 туристам при въезде в страну нужно будет предоставить только справку с отрицательным тестом на ковид. Отмечается, что представители туриндустрии будут в приоритете во время вакцинации. Для нее используется инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm.