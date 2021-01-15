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11:39 15.01.2021

Минветеранов заинтересовано в широком привлечении ветеранской общественности к проектам Общества Красного Креста Украины

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Министерство по вопросам ветеранов заинтересовано в широком привлечении ветеранской общественности к проектам Общества Красного Креста Украины.

«Прохождение тренингов по реагированию на чрезвычайные ситуации, оказания первой и психологической помощи будет способствовать, как адаптации к активной социальной жизни, так и улучшит способность местных громад», - цитирует министра по делам ветеранов Юлию Лапутину пресс-служба ведомства по результатам встречи с директором Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максимом Доценко.

По словам Лапутиной, на фоне децентрализации возрастает роль органов местного самоуправления, и привлечение ветеранов к общественной деятельности позволит им быть активными членами общества и даст толчок в развитии страны в целом.

В свою очередь, директор Доценко отметил, что привлечение представителей Общества к заседаниям оперативного штаба Минветеранов по борьбе с коронавирусом позволило оперативно реагировать, а волонтерам Красного Креста вовремя оказывать необходимую помощь ветеранам и семьям погибших, нуждающимся.

По его словам, Общество Красного Креста Украины готово расширить сотрудничество, в частности, относительно пропаганды принципов гуманности и волонтерской деятельности.

Теги: #окку #минветеранов
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