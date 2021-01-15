События

11:32 15.01.2021

Украинская делегация обнародовала график ближайших заседаний в рамках ТКГ и повестку дня

1 мин читать

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала график запланированных заседаний Группы.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале украинской делегации в ТКГ в пятницу, заседания в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

- Понедельник, 18 января, видеоконференция Рабочей группы по безопасности.

- Вторник, 19 января, видеоконференция Рабочей группы по политическим вопросам, Гуманитарной̈ рабочей группы, Экономической рабочей группы.

- Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания ТКГ.

Согласно информации, повестка дня заседаний ТКГ следующая:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безоговорочный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Теги: #ткг #заседания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 17.12.2020
В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

14:21 17.12.2020
Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

20:30 16.12.2020
Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

19:06 16.12.2020
Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

13:43 15.12.2020
Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

18:41 14.12.2020
Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

22:23 09.12.2020
Переговоры о достижении мира на Донбассе могли бы продвигаться значительно результативнее, если бы РФ была в этом заинтересована - Костин

Переговоры о достижении мира на Донбассе могли бы продвигаться значительно результативнее, если бы РФ была в этом заинтересована - Костин

09:59 09.12.2020
Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

10:01 06.12.2020
В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

12:48 03.12.2020
Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

Сотни документов, связанных с расследованием дела Russiagate, будут обнародованы в пятницу - СМИ

В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе "заминировали" 185 детсадов, полиция проверяет информацию

На выходных температура в Украине опустится до 24° мороза

Сейшелы открылись для всех привившихся от коронавируса туристов

Минветеранов заинтересовано в широком привлечении ветеранской общественности к проектам Общества Красного Креста Украины

В Киеве начальник управления "Киевтранспарксервиса" требовал взятки за выделение паркомест

Любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными - Минреинтеграции

В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

2021-й год в Минобороны Украины объявлен годом евроатлантической трансформации - Таран

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

Посол Латвии в Украине посетил КПВВ на админгранице с Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА