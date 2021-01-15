В Торецке правоохранители обнаружили в подвале гаража большой схрон боеприпасов - полиция

В Торецке в подвале гаража правоохранители обнаружили противотанковые гранатометы, ящики с гранатами и патронами, сообщает полиция Донецкой области.

"Сегодня в подвальном помещении гаража, расположенного вблизи жилых домов в Торецке, полиция обнаружила незаконный состав боевых припасов. Изъято шесть ручных противотанковых гранатометов РПГ-5, два ящика с 30 гранатами типа РГД-5 и три ящика с патронами калибром 5.45 и 7.62 мм", - сказано в сообщении в Facebook.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.