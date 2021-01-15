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10:17 15.01.2021

2021-й год в Минобороны Украины объявлен годом евроатлантической трансформации - Таран

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2021-й год в Минобороны Украины объявлен годом евроатлантической трансформации - Таран

Результатом трансформационных процессов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины станет создание интегрированной оборонной институции евроатлантического типа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, об этом шла речь во время видеоконференции министра обороны Украины Андрея Тарана с группой иностранных советников стратегического уровня, сообщили в Минобороны.

"В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней. Для реализации внутренних реформ мы ориентируемся на стандарты НАТО, поскольку они являются лучшими в военной сфере. Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась 22 декабря 2020 года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран на видеоконференции с группой иностранных советников.

Участники дискуссии поддержали решение коллегии Министерства обороны о проведении комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента.

"Обзор должен обеспечить неукоснительный перевод Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на новые стандарты функционирования и управленческих процессов. Учитывая это, по мнению Министра обороны, опыт и компетенции стратегических советников являются критически важными для построения системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО", - отметили в Минобороны.

По словам Тарана, приглашение представителей Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины к участию в комплексном функциональном осмотре системы оборонного менеджмента станет залогом его беспристрастности, эффективности и результативности. В свою очередь стратегические советники заявили о готовности обеспечить постоянную консультативно-совещательную поддержку этого процесса.

Министр обороны заверил партнеров в желании приложить все усилия для ускорения евроатлантических интеграционных процессов в оборонном ведомстве и Вооруженных Силах Украины.

Теги: #минобороны #таран
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