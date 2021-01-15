Посол Латвии в Украине посетил КПВВ на админгранице с Крымом

На админграницу с временно оккупированной территорией АР Крым посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс побывал в четверг в сопровождении постоянного представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" исполняющий обязанности начальника Херсонского пограничного отряда подполковник Владислав Кобыляков ознакомил чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Украине с порядком функционирования КПВВ, условиями пропуска граждан через админграницу и особенностью работы пограничников во время карантина", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

Обсуждая вопрос составляющей сферы безопасности, Кобыляков заверил, что Государственная пограничная служба Украины эффективно охраняет админграницу с временно оккупированным Крымом, постоянно внедряет инновации в защите от преступной деятельности и внешней агрессии.

"Пойканс высоко оценил работу пограничников и в свою очередь отметил, что Латвийская Республика всячески поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает наглую оккупацию Крыма Российской Федерацией", - говорится в сообщении.