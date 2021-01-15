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09:36 15.01.2021

В Киеве опять ожидается снег, заработали пункты обогрева, отменены ярмарки – КГГА

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В Киеве опять ожидается снег, заработали пункты обогрева, отменены ярмарки – КГГА

В Киеве пришло значительное похолодание, ночью температура может опуститься до 17° мороза, днем - до 15° мороза, так же холодная погода сохранится 17-18 января, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Кроме того, сегодня в течение дня снова ожидается снег. Стоит отметить, что дорожники КК "Киевавтодор" работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно ликвидировать последствия осадков в столице. Работа спецтехники продолжится и сегодня, поэтому призываем водителей не мешать процессу и не парковать авто вдоль проезжей части улиц и дорог", - говорится в сообщении КГГА в пятницу утром.

Согласно информации, в течение всей ночи работало 413 единиц специализированной техники КК "Киевавтодор". Во всех районах работали колонны большой и малой техники оперативно очищали проезжие части от снега. 37 бригад по ручной уборке в течение ночи расчищали от снега тротуары и остановки общественного транспорта.

Всего с начала непогоды использовано 2273 тонны соли, 1635 тонн песчано-соляной смеси, 96 тыс. литров жидких хлоридов.

На период похолодания в столице начали работать 33 пункта обогрева, 10 из которых - в круглосуточном режиме. В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Их помещения оборудованы специальными местами для сидения, где каждый посетитель может отдохнуть, выпить горячего чая и согреться. Также в помещениях есть аптечки. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе посетители проходят термоскрининг.

В связи со значительным снижением температуры в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго". Вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе. За последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях №5 и №6 работают все 6 энергоблоков. Электрическое оборудование перед сильным похолоданием также прошло дополнительное обследование.

"Напоминаем, что из-за снижения температуры воздуха с сегодняшнего дня и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - добавили в КГГА.

Теги: #киев #кгга #укргидрометцентр #коммунальные_службы
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