События

08:38 15.01.2021

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

1 мин читать
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и  Закарпатской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в пятницу утром.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 15.01.2021
В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

07:49 15.01.2021
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

07:26 15.01.2021
Запорожская АЭС после планового ремонта подключила к энергосистеме блок №5

Запорожская АЭС после планового ремонта подключила к энергосистеме блок №5

05:59 15.01.2021
"Активная страна" победила в инвестконкурсе на обустройство канатной переправы через Днепр в Киеве за 3,6 млн грн

"Активная страна" победила в инвестконкурсе на обустройство канатной переправы через Днепр в Киеве за 3,6 млн грн

04:58 15.01.2021
Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

01:48 15.01.2021
Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

00:00 15.01.2021
Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

23:26 14.01.2021
Новые тарифы на газ утвердят 19 января, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен – нардеп Гришина

Новые тарифы на газ утвердят 19 января, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен – нардеп Гришина

22:54 14.01.2021
Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

17:55 14.01.2021
Украина изучает возможность отмены виз для британцев в 2021 году – Кулеба

Украина изучает возможность отмены виз для британцев в 2021 году – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

ПОСЛЕДНЕЕ

Семь человек стали жертвами землетрясения в Индонезии – власти

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

ФБР арестовало более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии, более 200 подозреваемых идентифицированы

Лидеры демократов в американском Конгрессе одобрили план Байдена по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский, сообщили в его окружении

Британские власти распределили по стране свыше 3 млн доз вакцин от COVID-19 – Джонсон

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА