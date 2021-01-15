В Украине за сутки 8 199 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 10 328 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 199 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело – 10 328 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 января 2021 года. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 152 человека; летальных случаев - 166; выздоровело – 10 328 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 14 января сообщалось о 7 925 новых случаях заболевания COVID-19, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января, зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19, 11 января было 4 288 новых случаев, 10 января сообщалось о 5 011 случаях коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 146 963 человека, 20 542 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 847 391 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/