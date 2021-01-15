Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/