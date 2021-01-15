Запорожская АЭС после планового ремонта подключила к энергосистеме блок №5

Запорожская АЭС 14 января после планового ремонта подключила к энергосистеме энергоблок №5, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"15 января 2021 года в 00 часов 24 минуты, после 274 суток всеобъемлющего среднего ремонта, в течение которого были выполнены все согласованные мероприятия по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности, пятый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности ", - сказано в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся все 6 энергоблоков Запорожской АЭС.

"Сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся все 6 энергоблоков. А благодаря вводу в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ "Каховская" - не существует никаких сетевых ограничений. Выражение "выдаем максимум" потеряло условность. Началась действительно новая эпоха в истории эксплуатации Запорожской АЭС", - подчеркнул .и.о. генерального директора Запорожской АЭС Юрий Кульба.