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05:01 15.01.2021

ФБР арестовало более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии, более 200 подозреваемых идентифицированы

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ФБР арестовало более 100 человек за участие в беспорядках в Капитолии, более 200 подозреваемых идентифицированы

Глава ФБР Крис Рэй заявил, что идентифицированы более 200 подозреваемых в беспорядках в здании Конгресса и арестованы более 100 человек.

"Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия на прошлой неделе и продолжаем проводить бесчисленные другие связанные с этим расследования", - сказал Рэй в четверг на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.

"Только с 6 января мы уже опознали более 200 подозреваемых. Таким образом, мы знаем, кто вы (...) и агенты ФБР ищут вас", - отметил глава ФБР.

Он добавил, что ФБР отслеживает настроения в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Вместе с нашими партнерами мы оцениваем угрозы и какие ресурсы использовать против них. Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальному вооруженному протесту", - уточнил Рэй.

"Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне, и в капитолиях штатов по всей стране", - добавил глава ФБР.

Тем временем газета Washington Post сообщила, что десятки из базы данных ФБР лиц, связанных с террористической деятельностью, находились в Вашингтоне в день беспорядков в Капитолии 6 января.

Отмечается, что данные люди внесены в список ФБР в качестве потенциальной угрозы безопасности.

В настоящее время неизвестно, входит ли кто-либо из списка в число арестованных за участие в штурме Капитолия.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент утверждали результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, палата представителей и сенат США утвердили победу Байдена.

Теги: #беспорядки #сша #фбр #аресты
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