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04:58 15.01.2021

Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

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Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости как можно скорее провести расследование о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19,

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения, мы не могли выйти на проверку ", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, необходимо быстро ответить на вопрос, соответствуют ли действительности эти слухи.

"Я считаю, что это тот случай, когда очень быстро надо дать ответ обществу, было это или не было, и каким образом. Поскольку это журналистское расследование и дали много телеграмм-каналов ... Дыма без огня не бывает, я не говорю именно о фактах, но теоретически ... "- сказал он.

 

Теги: #вакцинация #степанов #украина
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