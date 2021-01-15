Лидеры демократов в американском Конгрессе одобрили план Байдена по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате американского Конгресса Чак Шумер одобрили выдвинутый избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

В совместном заявлении Пелоси и Шумера говорится, что Конгресс "будет работать над тем, чтобы превратить видение избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты и будет подписан".

Они напомнили, что Байден после избрания "сказал американскому народу, что "помощь уже в пути".

"С помощью пакета мер по спасению COVID, объявленного избранным президентом, он быстро движется к тому, чтобы доставить эту помощь и удовлетворить потребности американского народа", - заявили законодатели.

Они подчеркнули: "Демократы из Палаты представителей и Сената выражают благодарность избранному президенту и с нетерпением ожидают совместной работы над планом спасения".

План Байдена по стимулированию экономики США в условиях пандемии COVID-19 предусматривает выделение на эти цели $1,9 трлн.

Он включает ряд мер экономической помощи населению, в частности, выплаты американцам по $1,4 тыс. в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре

Избранный президент также призвал повысить минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице, а также ускорить осуществление программы вакцинации населения, выделив на это $160 млрд.

Он призвал Конгресс одобрить выделение более $10 млрд на информационные технологии, включая вопросы кибербезопасности, называя их "спасательным пакетом" и "срочной проблемой национальной безопасности, решение которой безотлагательно".