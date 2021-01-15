Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале, граждане Украины будут получать паспорта о проведении вакцинации от COVID-19 так же, как и граждане Европейского союза, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины ", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua