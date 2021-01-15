События

01:48 15.01.2021

Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

1 мин читать
Украинцы будут получать паспорта вакцинации от COVID-19 так же, как и европейцы - Степанов

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале, граждане Украины будут получать паспорта о проведении вакцинации от COVID-19 так же, как и граждане Европейского союза, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины ", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua

Теги: #вакцинирование #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:00 15.01.2021
Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

Глава Минэнерго предлагает внедрить в Украине практику выбора поставщиков газа объединениями потребителей

23:26 14.01.2021
Новые тарифы на газ утвердят 19 января, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен – нардеп Гришина

Новые тарифы на газ утвердят 19 января, общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен – нардеп Гришина

22:54 14.01.2021
Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

Верховный суд признал противоправным указ об увольнении Семочко с должности первого замглавы СВР, но в должности его не восстановил

19:06 14.01.2021
Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

17:55 14.01.2021
Украина изучает возможность отмены виз для британцев в 2021 году – Кулеба

Украина изучает возможность отмены виз для британцев в 2021 году – Кулеба

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

15:11 14.01.2021
Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

14:26 14.01.2021
МИД запустил официальный сайт об Украине для иностранцев

МИД запустил официальный сайт об Украине для иностранцев

14:13 14.01.2021
В Украине пока не встречался британский штамм коронавируса – Ляшко

В Украине пока не встречался британский штамм коронавируса – Ляшко

13:50 14.01.2021
Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский, сообщили в его окружении

Британские власти распределили по стране свыше 3 млн доз вакцин от COVID-19 – Джонсон

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА