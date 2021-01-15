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00:55 15.01.2021

Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

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Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

Избранный президент США Джо Байден представил свой план стимулирования экономики США в условиях пандемии COVID-19 на $1,9 трлн.

Предложение Байдена включает ряд мер экономической помощи. В частности, он предлагает выплаты американцам в размере $1,4 тыс.

Эти деньги будут выделены в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре и разосланы в начале этого месяца.

Избранный президент также призвал повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице.

Согласно плану Байдена, также предлагается выделить $350 млн на помощь правительствам штатов и местным органам власти, а также $160 млрд - на национальную программу вакцинации.

Предлагается выделить гарантии в $35 млрд на кредиты малому бизнесу, которые позволят в конечном итоге раздать кредитов на $175 млрд.

Теги: #сша #поддержка #байден #экономика
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