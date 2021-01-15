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00:10 15.01.2021

США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

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США ужесточают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР – Минторг

Минторг США, продолжая политику американской администрации, усиливает контроль над каналами поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг в связи с угрозами со стороны таких "иностранных соперников" как Россия и Китай, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

Также среди враждебных США сил Минторг назвал Иран, КНДР, Кубу и "режим президента Венесуэлы" Николаса Мадуро.

"Агрессивная защита цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг сбережет американских граждан и бизнес от уязвимостей, которые могут подорвать конфиденциальность, неприкосновенность и доступность их персональной информации и секретных данных в пользу враждебных иностранных сил и тех, кто хочет причинить вред США", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минторга Уилбура Росса.

По его словам, данные действия являются ключевыми мерами администрации президента Дональда Трампа в обеспечении безопасности США.

"С первого дня президент Трамп был привержен защите национальной безопасности всех американцев, реализация этого правила является ключевым моментом в усилиях его администрации по обеспечению главенства Америки и приведению к ответственности недобросовестных", - заявил Росс.

Постановление вступает в силу в течение 60 дней с момента его публикации.

Минторг США напоминает, что 15 мая 2019 года Трамп издал распоряжение, "которое предоставляет министру торговли полномочия вводить запреты на определенные транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий", которые "созданы, разработаны, произведены или поставлены лицами, принадлежащими, контролируемыми или находящимися под юрисдикцией или руководством иностранных противников", а также которые "представляют неоправданный или неприемлемый риск для национальной безопасности" США.

Таким образом, данное постановление позволяет Минторгу США "издавать распоряжения по созданию процессов и процедур", которые министерство будет использовать с целью "выявления, оценки и ответа на определенные транзакции".

Теги: #сша #россия #информтехнологии #ограничения
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