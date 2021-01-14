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23:42 14.01.2021

Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

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Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и после окончания президентского срока он продолжит прилагать усилия для завершения войн с участием американских солдат.

"Я всегда буду привержен прекращению бесконечных войн", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

"Уровень присутствия военных сил Соединенных Штатов в Афганистане является самым низким за последние 19 лет. Также в Ираке и Сирии отмечается самый низкий такой уровень за многие годы", - уточнил Трамп.

В то же время, по его словам, в армию США, в том числе "в новое прекрасное снаряжение", было инвестировано $2,5 трлн.

20 января состоится церемония инаугурации преемника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.

Теги: #сша #войны #участие #трамп
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