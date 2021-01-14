События

22:23 14.01.2021

Умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский, сообщили в его окружении

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Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" его друг, артист Владимир Долинский.

"Да, он скончался", - сказал Долинский.

Причиной смерти Грачевского стал коронавирус.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. С 2002 года художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Теги: #россия #кончина #худрук #журнал
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