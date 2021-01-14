Британские власти распределили по стране свыше 3 млн доз вакцин от COVID-19 – Джонсон

Власти Великобритании смогли обеспечить распределение по стране более 3 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19, заявил в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Отличные новости - мы обеспечили снабжение (населения - ИФ) более чем 3 млн доз вакцин по всему Соединенному Королевству", - написал он в Twitter.

Джонсон поблагодарил за этот успех Национальную службу здравоохранения, вооруженные силы и добровольцев. В то же время премьер, указав на появление теперь "настоящей надежды", призвал британцев в целях безопасности оставаться дома.

4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения. Эти меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.

Власти Великобритании одобрили для вакцинации три препарата от COVID-19 - разработки компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,26 млн случаев заражения COVID-19, свыше 84,7 тыс. инфицированных скончались.