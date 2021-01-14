В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

В импортируемых в Украину и Королевство Дания из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу, сообщает ГУ Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A / S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с.Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.)", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что сообщение получено через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 8 января 2021 года, однако, согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.

"Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - говорится в сообщении.