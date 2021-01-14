Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева считает необходимым провести аудит активности членов украинской делегации.

"Я считаю, что надо провести аудит активности. Это не означает, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем санкции применять, но результаты такого аудита нужны", - сказала Мезенцева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что вместе со своими помощниками и советниками создала госборд, который есть в каждом министерстве, организации или бизнесе, и который "показывает, в каком комитете или подкомитете работает человек, какие у него инициативы, предложения для резолюции, какие были проекты, какие поправки были поданы, где нужна координация в выступлениях".

Мезенцева также сообщила, что попросила членов делегации предоставить аргументацию их очного участия в сессии ПАСЕ.

"Приоритет в поездках предоставляется основным членам - это отмечено в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы, мы представляем интересы государства и от того, как мы будем вести себя на этой сессии, будет во многом зависеть наша дальнейшая работа", - отметила она.

Глава украинской делегации в ПАСЕ уверена, что не только руководитель, но и все члены делегации и их заместители (12 членов и 12 заместителей - ИФ) должны находится в постоянном контакте со своими коллегами по ПАСЕ, с партнерами Украины, круг которых необходимо расширять.

"Считаю главным ключом нашего успеха - постоянную работу, а не раз в четыре месяца, когда нам надо ехать в Страсбург", - подчеркнула Мезенцева.

Она также рассказала, что попросила своих коллег по постоянной делегации в случае возникновения каких-то претензий - прямо высказывать их, без кулуарных моментов.

Говоря о своем недавнем избрании на должность главы делегации, народный депутат отметила, что в отличие от 2019 года, когда она выдвигалась на эту должность сама, в этот раз ее кандидатуру предложил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Мережко (член постоянной делегации - ИФ).

Мезенцева подчеркнула, что в ПАСЕ ротация руководителей делегаций является обычной практикой.

"В будущем, через какое-то время, наша делегация может получить нового руководителя. Это не исключено, потому что это нормальная практика в ПАСЕ", - отметила нардеп.

Она также считает необходимым определить и выписать порядок избрания главы украинской делегации.

"Порядок избрания главы делегации определяет сама делегация. И вот тут интересный момент: этот порядок четко не прописан, и мы три часа обсуждали только порядок. Он должен быть четко прописан, чтобы такой ситуации, как у нас произошла, больше не было, чтобы напрасно не тратилось время", - рассказала Мезенцева.

Народный депутат отметила, что считает должность главы делегации в первую очередь менеджерской, а не лидерской.

"То есть важно вовремя передавать и собирать идеи внутри делегации и среди наших партнеров", - пояснила Мезенцева.

Она также рассчитывает на "интенсивные коммуникации" делегации с Министерством иностранных дел Украины.