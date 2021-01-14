В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

В Киеве по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в связи с интенсивными осадками, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"По состоянию на 19:00 14.01.2021 года в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - сказано в сообщении полиции в telegram-канале.

Так, на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - добавили в патрульной полиции.

Источник: https://t.me/kyivpatrol