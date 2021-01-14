События

19:43 14.01.2021

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

1 мин читать
В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

В Киеве по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в связи с интенсивными осадками, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"По состоянию на 19:00 14.01.2021 года в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - сказано в сообщении полиции в telegram-канале.

Так, на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - добавили в патрульной полиции.

Источник: https://t.me/kyivpatrol

Теги: #киев #дтп #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 14.01.2021
На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

13:54 14.01.2021
В Киеве работают над проектной документацией капитального ремонта Крещатика

В Киеве работают над проектной документацией капитального ремонта Крещатика

13:12 14.01.2021
Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

13:03 14.01.2021
По всей Украине будет развернута сеть пунктов обогрева на период снижения температуры

По всей Украине будет развернута сеть пунктов обогрева на период снижения температуры

10:48 14.01.2021
В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

09:57 14.01.2021
В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

08:42 14.01.2021
ГСЧС: Отключений электроснабжения на территории Украины нет, транспортное сообщение на дорогах обеспечено

ГСЧС: Отключений электроснабжения на территории Украины нет, транспортное сообщение на дорогах обеспечено

00:38 14.01.2021
В Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, госпитализирована правоохранитель

В Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, госпитализирована правоохранитель

22:44 13.01.2021
Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

Коммунальщики будут превентивно обрабатывать противогололедными средствами дороги Киева в преддверии прогнозируемых интенсивных осадков с 14 января

16:38 13.01.2021
Двое украинцев погибли в результате ДТП в РФ - МИД

Двое украинцев погибли в результате ДТП в РФ - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

На Харьковщине экс-начальник сектора патрульной полиции подозревается в систематическом взяточничестве – прокуратура

Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

В Харькове из-за пожара в общежитии автодорожного университета эвакуировали 45 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА