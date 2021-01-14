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19:36 14.01.2021

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

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Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

Великобритания с пятницы приостанавливает авиасообщение с рядом стран в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил в четверг британский министр транспорта Грант Шаппс.

По его словам, с 04:00 утра в пятницу по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией ввиду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.

При этом министр отметил, что эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании, однако этой категории лиц по прибытии в Великобританию из упомянутых стран предписано самоизолироваться на 10 дней вместе с членами их семей.

Ранее сообщалось о выявлении в Бразилии специфической мутации коронавируса COVID-19.

Теги: #авиасообщение #британия
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