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19:28 14.01.2021

На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

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На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

В пос.Старый Мерчик Харьковской области в четверг днем произошла авария, в результате которой погибли две женщины, а еще одна (беременная гражданка РФ) получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в полицию около 11:55.

"Предварительно установлено, что 34-летняя водитель Daewoo Lanos не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Daf FT XF с полуприцепом. От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача Daf FT XF с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя, который ехал вслед за первым грузовиком", - говорится в сообщении.

От полученных травм пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Женщину-водителя Daewoo Lanos доставили в больницу скорой неотложной медицинской помощи, где она скончалась. Еще одна пассажирка легковушки (37-летняя гражданка Российской Федерации) госпитализирована с травмами.

По информации полиции, на автодороге, где произошло ДТП, есть наслоения мокрого снега.

Правоохранители изъяли видео с видеорегистратора.

Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #жертвы #дтп #харьковщина
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