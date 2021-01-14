События

19:05 14.01.2021

В Харькове из-за пожара в общежитии автодорожного университета эвакуировали 45 человек

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В Харькове из-за пожара в общежитии автодорожного университета эвакуировали 45 человек

Спасатели погасили пожар, который произошел в студенческом общежитии Харьковского национального автодорожного университета.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре в комнате на четвертом этаже девятиэтажного здания по ул.Зубенко, 5-а, поступило в 16:47.

"В 17:12 пожарные локализовали возгорание на площади 5 кв, в 17:39 - ликвидирован. На свежий воздух во время тушения были выведены 45 человек. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Теги: #пожар #харьков
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