Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

Правительство Эстонии на заседании в четверг поставило целью добиться начала вакцинирования всего населения от коронавируса с мая.

"Мы движемся к тому, чтобы в первом квартале вакцинировать по меньшей мере 100 тыс. человек. Это число может быть больше, и не позднее конца апреля все группы риска - медработники, клиенты домов попечения, люди старше 70 лет, а также с определенными хроническими заболеваниями - получат возможность вакцинироваться", - сообщил на пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы с мая "возможность бесплатно вакцинироваться была доступна всем жителям Эстонии".

Министр сказал, что сейчас прививку сделали почти 15 тыс. человек. На следующей неделе в Эстонию прибудет еще более 13 тыс. доз вакцины.

По его словам, 14 января правительство приняло дополнительное решение кроме оговоренных объемов вакцины Pfizer/BioNTech в примерно 700 тыс. доз приобрести еще 250 тыс. доз вместо запланированных ранее 150 тыс. доз.

В Эстонию поступила и первая партия вакцины Moderna, всего заказано 230 тыс. доз. Ожидаются поставки вакцин AstraZeneca и Curevac.