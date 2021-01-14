События

19:06 14.01.2021

Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

1 мин читать
Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

 

Правительство Эстонии на заседании в четверг поставило целью добиться начала вакцинирования всего населения от коронавируса с мая.

"Мы движемся к тому, чтобы в первом квартале вакцинировать по меньшей мере 100 тыс. человек. Это число может быть больше, и не позднее конца апреля все группы риска - медработники, клиенты домов попечения, люди старше 70 лет, а также с определенными хроническими заболеваниями - получат возможность вакцинироваться", - сообщил на пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы с мая "возможность бесплатно вакцинироваться была доступна всем жителям Эстонии".

Министр сказал, что сейчас прививку сделали почти 15 тыс. человек. На следующей неделе в Эстонию прибудет еще более 13 тыс. доз вакцины.

По его словам, 14 января правительство приняло дополнительное решение кроме оговоренных объемов вакцины Pfizer/BioNTech в примерно 700 тыс. доз приобрести еще 250 тыс. доз вместо запланированных ранее 150 тыс. доз.

В Эстонию поступила и первая партия вакцины Moderna, всего заказано 230 тыс. доз. Ожидаются поставки вакцин AstraZeneca и Curevac.

Теги: #вакцинирование #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 13.01.2021
Президент Эстонии поручила лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

Президент Эстонии поручила лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

09:09 13.01.2021
Правительство Эстонии уйдет в отставку

Правительство Эстонии уйдет в отставку

11:51 09.01.2021
Президент Эстонии встретится с лидерами парламентских партий для преодоления кризиса между коалицией и оппозицией

Президент Эстонии встретится с лидерами парламентских партий для преодоления кризиса между коалицией и оппозицией

11:01 02.01.2021
Спикер парламента Эстонии заявил о действенности довоенной границы с РФ

Спикер парламента Эстонии заявил о действенности довоенной границы с РФ

02:31 30.12.2020
Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

11:27 26.12.2020
В Латвию и Эстонию доставлены первые партии вакцины от коронавируса

В Латвию и Эстонию доставлены первые партии вакцины от коронавируса

20:55 17.12.2020
Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

01:32 14.12.2020
В Эстонии вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса

В Эстонии вводятся дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса

16:41 05.12.2020
Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

23:12 04.12.2020
В Эстонии вводятся дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Эстонии вводятся дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

На Харьковщине экс-начальник сектора патрульной полиции подозревается в систематическом взяточничестве – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА