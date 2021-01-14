Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начал работу

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения заработал на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора", на период сложных погодных условий штаб будет действовать в круглосуточном режиме.

В штаб вошли представители "Укравтодора", Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины и Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Возглавил штаб Олег Федоренко, начальник Управления эксплуатации и безопасности движения "Укравтодора".

По состоянию на 18:00 работают 1722 единиц техники и 1855 работников, ограничений в движении нет.

В этом году штаб "Укравтодора" работает на базе ситуационного центра, с использованием современного оборудования и программно-технических решений.

Как сообщалось, с 14 января на территории Украины ухудшились погодные условия: наблюдаются затяжные осадки в виде снега и метель с усилением ветра.