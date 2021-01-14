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18:28 14.01.2021

Почти 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос

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Почти 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос

Около 80% опрошенных американцев на фоне нынешней обстановки в США считают, что страна "расползается на части", сообщает в четверг издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный компанией Ipsos и порталом Axios.

Примерное то же число опрошенных заявили, что гордятся "быть американцами".

В то же время 56% респондентов согласились с точкой зрения, что президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от власти. The Hill отмечает рост подобных настроений в американском обществе: на прошлой неделе число заявлявших такое, согласно опросам, составляло 51%.

Однако 66% респондентов, относящих себя к "традиционным" республиканцам, выступили противниками такого шага.

Опрос был проведен с 11 по 13 января, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 4,6 процентного пункта.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января.

Ранее большинство Палаты представителей одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

Однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

 

Теги: #американцы #опрос
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