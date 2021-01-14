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17:57 14.01.2021

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

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Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

В пятницу, 15 января, состоится проверка заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области с привлечением Национальной полиции, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня совместно с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой провели селекторное совещание с руководителями региональных подразделений Госпродпотребслужбы. Ключевым в повестке дня стоял вопрос нарушения карантинных мер некоторыми представителями бизнеса", - написал Ляшко на странице в Facebook.

По словам Ляшко, к нему поступило много сообщений о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области.

"Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия, и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? ", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что желание отдельных представителей бизнеса "воевать с системой" не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев, а нарушения должны иметь последствия.

Кроме того, как сообщил Ляшко, будет проведена встреча руководителей национального уровня по согласованию совместных действий в части контроля за соблюдением требований нового санитарного регламента в школах и при предоставлении медицинской практики.

 

Теги: #курорты #проверка #общепит
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