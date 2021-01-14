"Киевтеплоэнерго" перевело аварийные бригады на усиленный режим работы в связи с похолоданием

Работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго" переведена в усиленный режим и связи со значительным похолоданием, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

"Вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе в условиях низких температур… Кроме того, за последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер", - говорится в сообщении со ссылкой на тепловиков.

Согласно утвержденному графику, в соответствии со снижением температуры воздуха постепенно увеличивают температуру теплоносителя от киевских ТЭЦ и более 200 котельных.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях № 5 и № 6 работают все 6 энергоблоков. К слову, все электрическое оборудование перед сильным похолоданием также проходит дополнительное обследование.

В КГГА напомнили, что 15-16 января в Киеве ожидается значительное снижение температуры. Ночью 15-16 января синоптики прогнозируют до 13-18° мороза, днем - до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.