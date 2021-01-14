События

17:40 14.01.2021

"Киевтеплоэнерго" перевело аварийные бригады на усиленный режим работы в связи с похолоданием

1 мин читать
"Киевтеплоэнерго" перевело аварийные бригады на усиленный режим работы в связи с похолоданием

Работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго" переведена в усиленный режим и связи со значительным похолоданием, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

"Вся спецтехника прошла дополнительный осмотр и готова к работе в условиях низких температур… Кроме того, за последнюю неделю проверено почти 3 тыс. теплопунктов и теплокамер", - говорится в сообщении со ссылкой на тепловиков.

Согласно утвержденному графику, в соответствии со снижением температуры воздуха постепенно увеличивают температуру теплоносителя от киевских ТЭЦ и более 200 котельных.

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях № 5 и № 6 работают все 6 энергоблоков. К слову, все электрическое оборудование перед сильным похолоданием также проходит дополнительное обследование.

В КГГА напомнили, что 15-16 января в Киеве ожидается значительное снижение температуры. Ночью 15-16 января синоптики прогнозируют до 13-18° мороза, днем - до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.

Теги: #режим #киевтеплоэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:36 12.01.2021
Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

12:39 25.12.2020
ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

16:26 17.12.2020
КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

18:19 11.11.2020
"Киевтеплоэнерго" модернизирует самую старую теплостанцию столицы, обеспечивающую теплом ее центральные районы

"Киевтеплоэнерго" модернизирует самую старую теплостанцию столицы, обеспечивающую теплом ее центральные районы

00:08 09.11.2020
В Латвии вводится режим ЧП из-за ситуации с COVID-19

В Латвии вводится режим ЧП из-за ситуации с COVID-19

06:53 28.10.2020
Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

15:40 24.10.2020
Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

13:38 09.10.2020
"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

"Киевтеплоэнерго" реконструирует теплосети на центральной автомагистрали столичного Подола

15:01 07.10.2020
Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

12:42 01.10.2020
"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

Ситуация с коронавирусом в 2021 году останется непростой, однако станет более управляемой - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Почти 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос

Lady Gaga и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Байдена

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Украина изучает возможность отмены виз для британцев в 2021 году – Кулеба

Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем

Решение ЕСПЧ нужно эффективно использовать для укрепления санкций против РФ – Порошенко

45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

Январский карантин на курс валют в Украине не повлияет – советник президента

Решение ЕСПЧ по Крыму является однозначной победой Украины, считают в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА