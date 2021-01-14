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17:19 14.01.2021

Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем

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Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони из-за проблем с сердцем попал в больницу в Монако, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на его личного врача Альберто Дзангрилло.

Он уточнил, что 84-летний итальянский политик почувствовал себя плохо, когда гостил у дочери на юге Франции - близ Ниццы.

"Я лично посетил Сильвио Берлускони в понедельник. Я провел медосмотр и решил, что его нужно срочно отправить в кардиологический центр Монако. Я посчитал, что перевозить его сейчас в Италию было бы рискованным", - сказал Дзангрилло.

По словам врача, у его пациента проблемы, вызванные аритмией сердца.

В партии Берлускони "Вперед, Италия" сообщили, что, как ожидается, он вернется на родину "через несколько дней".

Теги: #берлускони #госпитализация
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