Решение ЕСПЧ нужно эффективно использовать для укрепления санкций против РФ – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против России в отношении Крыма, отметив, что украинской стороне его нужно эффективно использовать.

"Поздравляю с важной победой Украину против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове", - цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности" в четверг.

Политик отметил, любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

"Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признано Россию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

Как сообщалось, ЕСПЧ большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу. Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе.