События

16:37 14.01.2021

Решение ЕСПЧ нужно эффективно использовать для укрепления санкций против РФ – Порошенко

1 мин читать
Решение ЕСПЧ нужно эффективно использовать для укрепления санкций против РФ – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против России в отношении Крыма, отметив, что украинской стороне его нужно эффективно использовать.

"Поздравляю с важной победой Украину против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове", - цитирует Порошенко пресс-служба "Европейской солидарности" в четверг.

Политик отметил, любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

"Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признано Россию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

Как сообщалось, ЕСПЧ большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу. Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе.

Теги: #порошенко #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 14.01.2021
Решение ЕСПЧ по Крыму является однозначной победой Украины, считают в "Слуге народа"

Решение ЕСПЧ по Крыму является однозначной победой Украины, считают в "Слуге народа"

12:59 14.01.2021
Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

12:53 14.01.2021
Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти - Кулеба о решении ЕСПЧ

Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти - Кулеба о решении ЕСПЧ

11:59 14.01.2021
ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобы Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобы Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

11:58 14.01.2021
Малюська назвал начало рассмотрения в ЕСПЧ дела Украины против РФ по Крыму победой

Малюська назвал начало рассмотрения в ЕСПЧ дела Украины против РФ по Крыму победой

09:49 12.01.2021
Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

13:53 11.01.2021
ЕСПЧ вынесет решение в деле Украины против РФ по жалобе о нарушениях прав человека в Крыму 14 января

ЕСПЧ вынесет решение в деле Украины против РФ по жалобе о нарушениях прав человека в Крыму 14 января

19:27 09.01.2021
ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

12:52 07.01.2021
Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

Порошенко поздравил Байдена с утверждением его победы в Конгрессе и поблагодарил республиканскую администрацию США

09:39 07.01.2021
Порошенко: события в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии

Порошенко: события в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

Ситуация с коронавирусом в 2021 году останется непростой, однако станет более управляемой - ВОЗ

Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти - Кулеба о решении ЕСПЧ

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобы Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

Январский карантин на курс валют в Украине не повлияет – советник президента

Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Папа Римский сделал прививку от COVID-19

Госпродпотребслужба проверит все субъекты хоздеятельности, по которым есть информация о нарушении карантина – Ляшко

Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19: для меня это фейк, пока не будет подтверждения правоохранителей

МИД запустил официальный сайт об Украине для иностранцев

В Киеве работают над проектной документацией капитального ремонта Крещатика

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА