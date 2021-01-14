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16:14 14.01.2021

45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

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45% детей посещают детсады в Киевской области во время карантина

В Киевской области 45% детей посещают детские сады во время усиленных карантинных мер, сообщил глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин.

"Детсады - это единственные учебные заведения, которые продолжают работу в усиленных карантинных условиях. Они работают с тщательным соблюдением санитарных норм. И сейчас уровень их посещаемости составляет ориентировочно 45%. Если есть возможность, родители предпочитают оставлять детей дома и ухаживать за ними самостоятельно. Поэтому у нас есть территории, где сады временно закрыли из-за отсутствия потребности в их функционировании", – цитирует Володина пресс-служба ОГА в четверг

Он отметил, что во время карантина работу продолжают 668 учебных заведений. В то же время из-за отсутствия детей на время локдауна на Киевщине не работают 114 детских садов.

"Речь идет о структурных подразделениях опорных школ в Тетиевской, Таращанской, Полесской, Згуровской, Макаровской и Мироновской громадах", – информирует пресс-служба.

Теги: #киевская_область #детсады
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